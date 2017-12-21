Рассел Кроу продаёт свои доспехи из "Гладиатора" и сапоги из "Робин Гуда"

Актёр Рассел Кроу объявил в своём "твиттере", что собирается устроить гаражную распродажу в следующем году. Голливудская звезда выложила в социальную сеть фотографию с изображением вещей, которые могут приобрести фанаты. Среди них различная атрибутика и экспонаты из фильмов, в которых Кроу принимал участие.
Фанатам достанутся доспехи генерала Максимуса из фильма "Гладиатор" и сапоги из "Робин Гуда". Кроме одежды можно приобрести огромную красную карету, скрипку Обри из фильма "Хозяин морей: На краю земли".
"Однажды ты оглядываешься и понимаешь, чёрт возьми, как много у тебя вещей"
Рассел Кроу
Распродажу актёр устроит 7 апреля 2018 года — в свой день рождения.
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