Голый норвежец выложил новое видео про водку — теперь с бензопилой на льду

За сутки видео Тора набрало больше 30 тысяч просмотров на "Ютубе". Поклонники норвежца поддержали своего кумира, оставив больше тысячи комментариев.
Счастливого Рождества и счастливого Нового года, Apetor, продолжайте снимать видео, люди любят ваш контент!
boneyville
В Норвегии водка растёт в дикой природе. Вы просто копаетесь в снегу, чтобы собрать её!
Herr Richtig
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Artie
Напомним, что сетевая слава пришла к Тору Экхофф ещё в 2011 году — тогда норвежец выпустил видео купания в замёрзшей реке. Фирменным знаком мужчины стала водка Vikingfjord, которую он употребляет практически в каждом видео.
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