Голый норвежец выложил новое видео про водку — теперь с бензопилой на льду

53-летний житель Норвегии Тор Экхофф, известный в Сети под ником Apetor, выпустил очередное вирусное видео о своих зимних приключениях. На этот раз отчаянный северянин поздравил пользователей с Рождеством, прокатившись по льду с бензопилой и искупавшись в ледяной реке.

За сутки видео Тора набрало больше 30 тысяч просмотров на "Ютубе". Поклонники норвежца поддержали своего кумира, оставив больше тысячи комментариев.

Счастливого Рождества и счастливого Нового года, Apetor, продолжайте снимать видео, люди любят ваш контент! boneyville

В Норвегии водка растёт в дикой природе. Вы просто копаетесь в снегу, чтобы собрать её! Herr Richtig

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Напомним, что сетевая слава пришла к Тору Экхофф ещё в 2011 году — тогда норвежец выпустил видео купания в замёрзшей реке. Фирменным знаком мужчины стала водка Vikingfjord, которую он употребляет практически в каждом видео.