Жених приземлился к алтарю на парашюте (видео)

Свой впечатляющий поступок американец снял на GoPro, чтобы удивить будущую жену и гостей.

Пользователь YouTube с ником kozzie опубликовал видео своего прыжка с парашютом с высоты 1300 метров, в результате которого он приземлился на место проведения своей свадебной церемонии.

Парень прикрепил к шлему GoPro и совершил прыжок из вертолёта. Вторая камера записывала происходящее с земли. Свой свадебный поступок жених назвал "Джеймс-бондингом". Стоит отметить, что такое необычное появление на свадьбе жениха впечатлило гостей, и только невеста знала о его намерениях.

Она знала о прыжке и поддержала мою идею. Единственное, о чём она просила, — не оказаться в реке kozzie

Мужчина признался, что не сомневался ни минуты в том, как прибудет на свадьбу. В течение четырёх лет он работал в фирме, организующей прыжки с парашютом, десятки раз прыгал сам и был уверен в собственных силах. Его видео на YouTube за несколько дней посмотрело почти 59 тысяч человек.