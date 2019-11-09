Животный смех. Топ-10 видео с забавными питомцами из TikTok

Если вас настигла осенняя хандра, самое время поднять себе настроение позитивными роликами. В этой подборке вы найдете толстого енота, розовую свинку, мопса в костюме матроса и его друзей, которые не оставят грусти ни единого шанса.

Чего только нет в TikTok, особенно для любителей животных. Хозяева часто заводят в нем аккаунты специально для своих домашних питомцев. Кроме того, ролики в приложение загружают сотрудники зоопарков, рассказывая обо всех своих подопечных, а путешественники выкладывают видео с обитателями самых экзотических уголков планеты. Но абсолютно все звери моментально завоевывают сердца пользователей сервиса и набирают десятки и сотни тысяч подписчиков.

Вы только посмотрите на этого кота-путешественника! Его жизнь намного интереснее, чем моя.

Толстенький енот (кродеться). Чем не новый мем?

Милый, пушистый и с хорошим аппетитом. Этот хомячок так похож на своего хозяина!

Танец маленьких лебедей? Оставьте его любителям балета. Наш выбор — танец задорных страусят из зоопарка Сан-Диего.

Спасайтесь! Здесь голодные шимпанзе!

Весёлое караоке: что видим, то и поём.

Просто один день из жизни ручного...соболя?

А здесь у нас водные процедуры маленькой свинки. Неужели что-то может быть милее?

А этот ролик не для слабонервных! Схватка одного смелого котенка с игрушечным хаски. Искра, буря, безумие.

Нагуливаем аппетит вместе с этим ушастым великаном.