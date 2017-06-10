6 самых громких криминальных скандалов с "Роснано"

Сегодня в Москве сотрудники МВД и ФСБ задержали управляющего директора по инвестиционной деятельности АО "Роснано" Андрея Горькова. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями". По версии следствия, топ-менеджер в 2011–2013 годах размещал средства "Роснано" в "Смоленском банке" под видом расчётно-кассового обслуживания, "а фактически в целях финансирования деятельности банка". Речь идёт о сумме от 460 до 740 миллионов рублей. Лайф приводит 6 громких криминальных скандалов с известной компанией, председателем правления которой является Анатолий Чубайс.