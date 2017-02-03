Невероятный виртуальный тур по Плутону

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Невероятный виртуальный тур по Плутону

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Фото: © NASA

В 2015 году космический аппарат New Horizons сделал более 100 новых изображений карликовой планеты. Теперь NASA даёт возможность совершить виртуальную посадку на Плутон.
 
Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
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