Невероятный виртуальный тур по Плутону

В 2015 году космический аппарат New Horizons сделал более 100 новых изображений карликовой планеты. Теперь NASA даёт возможность совершить виртуальную посадку на Плутон.
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