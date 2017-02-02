12 лет в клетке

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12 лет в клетке

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Фото:  © instagram.com/wherepigsflyfarmsanctuary

Все мы привыкли читать истории о чудесных спасениях кошек и собак, брошенных хозяевами. Но ведь не только эти животные страдают от бессердечных людей. Этот рассказ будет о том, как подружились свинья и приютившая её женщина.
 
Автор:
ЮЗ
Юлия Зинченко
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