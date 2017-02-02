За что любит судиться Google

Компания Google подала в суд на русского программиста Виталия Попова, который использовал домен, поразительно похожий на адрес поисковика — ɢoogle.com. Сам россиянин опровергает обвинения и заявляет, что компания "лжёт и несёт чушь". Лайф вспомнил, против кого ещё воевала известная корпорация.

Адвокаты компании уверены, что россиянин пользуется фальшивым адресом Google для рассылки спама, сбора персональных данных пользователей и распространения вредоносного программного обеспечения.