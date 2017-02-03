Gifstory: Рыба фугу и её круги на песке как способ привлечь самку

Гифка, на которой маленькая рыбка чертит красивые симметричные круги на песке, привлекла внимание пользователей соцсетей и набрала десятки тысяч лайков.

Ещё в 1995 году водолазы заметили странную круговую диаграмму на дне моря у берегов Японии. Исследуя дно поблизости, они находили всё больше и больше странных кругов. Необычные фигуры то появлялись, то исчезали. Оказалось, что это маленькие рыбки фугу таким образом привлекают внимание партнёров. Самцы плавают вдоль морского дна и кропотливо машут плавниками, создавая тем самым удивительные круговые узоры. Размер рыбки всего 12 сантиметров, а диаметр их творений может достигать двух метров.