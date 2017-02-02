Picstory: Нигерийский мальчик до встречи с волонтёрами и восемь недель спустя

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Picstory: Нигерийский мальчик до встречи с волонтёрами и восемь недель спустя

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reddit.com

На этой фотографии, которая собрала больше 22 тыс. лайков на портале Reddit.com, изображён маленький нигерийский мальчик вместе со своей спасительницей в момент их первой встречи и восемь недель спустя. На первой и второй части снимка женщина поит ребёнка водой из бутылки. На правой части картинки изображён очень худой мальчик с раздувшимся от голода животом, а уже через 8 недель — это уже совершенно здоровый и весёлый малыш.

Маленький Хоп жил на улицах Нигерии. Когда волонтёры нашли его, то всё тело ребёнка в прямом смысле ели черви. Малыш находился на пороге голодной смерти. Такая тяжёлая участь досталась мальчику за то, что племя назвало его колдуном и изгнало. На фотографии рядом с несчастным — волонтёр из Дании Анжа Ловен. Женщина вместе со своим мужем покинула родину, чтобы помогать таким, как Хоп.independent.co.ukПосле двух месяцев интенсивного курса лечения ребёнка было просто не узнать. Ещё через две недели врачи провели мальчику корректирующие операции для лечения гипоспадии, из-за которой, вероятнее всего, племя и назвало его колдуном. independent.co.ukХоп и его старший друг.independent.co.ukА так выглядел ребёнок, когда его только подобрали волонтёры.i.imgur.comСейчас Хоп счастливо живёт в Центре спасения вместе со своими новыми 35 братьями и сёстрами. И пока, наверное, ещё не знает, сколько шума в Сети наделали его фотографии.

Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
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