Pornhub запускает сайт для сексуального образования

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Pornhub запускает сайт для сексуального образования

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Обложка видео ©  www.youtube.com/Pornhub

Крупнейший в мире порнопортал Pornhub объявил о запуске нового сайта, на котором будут проходить лекции по сексуальному образованию. Начинать планируют с основ, однако с течением времени даже самые искушённые любители порно смогут найти для себя что-то новенькое.

Pornhub запускает дочерний сайт по сексуальному образованию, который будет абсолютно бесплатным. Организаторы надеются, что представленная информация пригодится для тех 70 млн посетителей, которые ежедневно заходят к ним, чтобы посмотреть порно.

Вести уроки будет известный сексопатолог Лори Бетито, а также ряд других врачей и специалистов, которые будут давать полезные советы для хорошего секса. По словам вице-президента Pornhub Кори Прайс, начинать они будут с основ, например "Младенцы? Откуда они берутся?", "Три главных отверстия" и другие. Возможно, это покажется смехотворных для тех, кто уже профи в порно, однако, как показывают исследования, для молодого поколения это очень реальные вопросы.

Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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