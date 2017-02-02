Бойцы, которых обвинили в допинге, сломав им карьеру

Допинг-проба "Б" боксёра Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. При этом руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые. Лайф вспомнил ещё трёх бойцов, которых огульно обвинили в допинге, сломав им карьеру.