Бойцы, которых обвинили в допинге, сломав им карьеру

Читайте также

Бойцы, которых обвинили в допинге, сломав им карьеру

1634

Фото: © РИА Новости/Антон Денисов

Допинг-проба "Б" боксёра Александра Поветкина дала положительный результат на остарин. При этом руководитель промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский отметил, что результаты тестов спортсмена, пришедшие из другой лаборатории, находящейся в Лозанне, — чистые. Лайф вспомнил ещё трёх бойцов, которых огульно обвинили в допинге, сломав им карьеру.

О том, что в организме Поветкина нашли остарин, было сообщено перед его боем с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге.

 
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!