С кем ещё, кроме Трампа, ругался австралийский премьер

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. Беседа продлилась всего 25 минут вместо предполагаемого часа. Впрочем, это неудивительно. Лайф вспомнил ещё 4 политика, с кем ругался Тернбулл за год с небольшим работы на посту премьер-министра.

В ходе разговора Трамп назвал соглашение об отправке 1250 беженцев с австралийских островов в США "худшей сделкой за все времена" .