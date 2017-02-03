С кем ещё, кроме Трампа, ругался австралийский премьер

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С кем ещё, кроме Трампа, ругался австралийский премьер

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Фото: © AP/FOTOLINK

Президент США Дональд Трамп назвал телефонный разговор с премьер-министром Австралии Малкольмом Тернбуллом худшим из всех его бесед с иностранными лидерами. Беседа продлилась всего 25 минут вместо предполагаемого часа. Впрочем, это неудивительно. Лайф вспомнил ещё 4 политика, с кем ругался Тернбулл за год с небольшим работы на посту премьер-министра.

В ходе разговора Трамп назвал соглашение об отправке 1250 беженцев с австралийских островов в США "худшей сделкой за все времена" .

 
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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