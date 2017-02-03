Британец спустя 50 лет увидел детей, которых он спас во время холокоста

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Британец спустя 50 лет увидел детей, которых он спас во время холокоста

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Кадр видео: youtube

В Сети набирает популярность запись передачи 1988 года, героем которой стал британец Николас Уинтон, спасший 669 еврейских детей во время холокоста. Мужчина и не догадывался, что в студии его будут окружать все те, кого ему удалось вывезти в 1939 году из Чехословакии в Великобританию. Ведь о своём подвиге Уинтон никому не рассказывал, пока его жена не нашла на чердаке документы и фотографии спасённых детей. Тогда мужчине решили сделать сюрприз, и спустя года спасённые им дети сказали Николасу спасибо.
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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