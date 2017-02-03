Как Ждун превратился в мем

Ждун — это имя, которое пользователи Рунета придумали для скульптуры голландского художника Маргрит Ван Брифорт. Непонятное существо похоже одновременно на тюленя, слона и гигантское насекомое.
Автор скульптуры дала своему творению имя Гомункулус Локсодонтус — человекоподобный слон. По словам Маргрит, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.
Художница также рассказала, что при создании Гомункулуса использовала сразу несколько техник. Например, руки были отлиты в гипсе, а ног у скульптуры нет совсем.
Причём изначально Маргрит думала создать "Ждунью", но женский образ ей показался слишком мрачным.
Зато пользователи Сети тут же превратили Ждуна в героя многочисленных мемов и фотожаб. В частности, оказалось, что он отлично вписывается в картины русских художников.
А также в классическую живопись.
В итоге получился неловкий и вполне обаятельный слоноподобный гомункул, который вписывается в любой образ.
Ждун слушает президента.
Ждун играет в "Что? Где? Когда?".
Ждун отправляется в космос.
Ждёт указов Трампа.
Украинский Ждун, который ждёт, когда его страну примут в ЕС.
Ждун и его друг Грэм.
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