Как Ждун превратился в мем

В Сети набирает популярность новый мем под именем Ждун. Странный персонаж являет собой собирательный образ человека, сидящего в очереди. Лайф разобрался, откуда взялось это странное существо, и собрал самые смешные мемы с ним.

Ждун — это имя, которое пользователи Рунета придумали для скульптуры голландского художника Маргрит Ван Брифорт. Непонятное существо похоже одновременно на тюленя, слона и гигантское насекомое.

Автор скульптуры дала своему творению имя Гомункулус Локсодонтус — человекоподобный слон. По словам Маргрит, она вдохновлялась людьми, сидящими в очереди к врачу, и залами ожидания.

Художница также рассказала, что при создании Гомункулуса использовала сразу несколько техник. Например, руки были отлиты в гипсе, а ног у скульптуры нет совсем.

Причём изначально Маргрит думала создать "Ждунью", но женский образ ей показался слишком мрачным.

Зато пользователи Сети тут же превратили Ждуна в героя многочисленных мемов и фотожаб. В частности, оказалось, что он отлично вписывается в картины русских художников.

А также в классическую живопись.

В итоге получился неловкий и вполне обаятельный слоноподобный гомункул, который вписывается в любой образ.

Ждун слушает президента.

Ждун играет в "Что? Где? Когда?".

Ждун отправляется в космос.

Ждёт указов Трампа.

Украинский Ждун, который ждёт, когда его страну примут в ЕС.

Ждун и его друг Грэм.