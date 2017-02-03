Как дерутся спортсмены: 5 видеопримеров

Украинский велогонщик Андрей Гривко ударил лидера многодневки "Тур Дубая" — немца Марселя Киттеля — во время третьего этапа гонки. По версии Гривко, он оттолкнул Киттеля, который до этого против правил занял место украинца. Впрочем, у спортсменов часто находятся отговорки для того, чтобы распустить руки. Лайф вспомнил ещё 5 подлых драк спортсменов, попавших на видео.