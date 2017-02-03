Топ-5 звёдных бизнес-проектов

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Топ-5 звёдных бизнес-проектов

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Коллаж © L!FE. Фото © East News

Сегодня стало известно, что рэпер 50 Cent перестал быть банкротом после того, как раздал "долги" на $22 млн. А как знаменитости создают себе дополнительную финансовую подушку, чтобы не оказаться на месте исполнителя?
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