Топ-5 звёдных бизнес-проектов

Сегодня стало известно, что рэпер 50 Cent перестал быть банкротом после того, как раздал "долги" на $22 млн. А как знаменитости создают себе дополнительную финансовую подушку, чтобы не оказаться на месте исполнителя?
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