Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLV

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Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLV

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Привлечь внимание пользователей в соцсетях не так просто, но этим видео это удалось. В итоге — сотни тысяч лайков, репостов, комментариев и попадание в наш топ. Итак, подборка самых интересных гифок прошедших суток.

Официант!

Clever cats.

Это отучит вас воровать, сударь!

That'll teach him not to steal from me!

И приз за лучшую роль второго плана достаётся... весёлой бабуле!

Как быстро очистить яблоки

Peeling apples: if it works it is not stupid.

Это выглядит глупо, но действительно работает!

Подождите-ка... Мне кажется, я что-то почувствовал... Хотя нет, наверное, просто ветер...

Wait.... though I felt something..... ahh probably the wind.

Гениально замаскированные двери

Ingeniously disguised door

Собака, разоружающая преступника

Doggy Disarm

Хомяк пытается добраться до семечек

Hamster trying to get into a jar of sunflower seeds

Великолепный прыжок кита

magnificent bastard

Нельзя сказать, что она не использовала перчатки

Пять основных причин исчезновения жизни на Земле

5 Major Extinctions of Planet Earth

Пойдём покатаемся, пока нет очереди!

Two labs figured out how to play on the slide alone

С другими подборками topgif можно ознакомиться тут.

Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
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