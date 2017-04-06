Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLV

Официант!
Это отучит вас воровать, сударь!
И приз за лучшую роль второго плана достаётся... весёлой бабуле!
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Это выглядит глупо, но действительно работает!
Подождите-ка... Мне кажется, я что-то почувствовал... Хотя нет, наверное, просто ветер...
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