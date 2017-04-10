Бухунд, Кишонд и ещё 8 пород собак, о которых вы никогда не слышали

Почему лучше не баловать норвежского бухунда и кто это вообще такой, за что вы полюбите пушистого денди-динмонт-терьера и будет ли Глен оф Имаал терьер достаточно умильным — читайте в подборке Лайфа.
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