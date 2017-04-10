Бухунд, Кишонд и ещё 8 пород собак, о которых вы никогда не слышали

Читайте также

Бухунд, Кишонд и ещё 8 пород собак, о которых вы никогда не слышали

12

Фото: © EAST NEWS

Почему лучше не баловать норвежского бухунда и кто это вообще такой, за что вы полюбите пушистого денди-динмонт-терьера и будет ли Глен оф Имаал терьер достаточно умильным — читайте в подборке Лайфа.
Автор:
АЯ
Андрей Ягужинский
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!