Picstory: Самый крутой водитель, когда-либо сидевший за рулём "мустанга"

Участник сообщества Reddit.com опубликовал фотографию отца своей девушки, который с сигаретой во рту общается с полицейскими возле перевёрнутого автомобиля. Дело происходит на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Судя по всему, мужчина не справился с управлением — и его автомобиль "Форд-Мустанг" "сделал уши". Однако большинство комментариев под фото посвящены не причинам ДТП, а внешним данным главного героя. По мнению пользователей Reddit.com, мужчина похож одновременно на Сильвестра Сталлоне, Брюса Ли, Дастина Хоффмана, Джорджа Харрисона и персонажа американского телесериала "Даллас" Бобби Юинга. В общем, выглядит достойно.

Для сравнения — Сильвестр Сталлоне. Брюс Ли. Джордж Харрисон. Дастин Хоффман. Бобби Юинг из сериала "Даллас". А вот ещё вариант: Тони Д'Аннунцио из фильма "Гольф-клуб" (1980). Другие picstory — здесь.