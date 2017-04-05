Picstory: Самый крутой водитель, когда-либо сидевший за рулём "мустанга"

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Picstory: Самый крутой водитель, когда-либо сидевший за рулём "мустанга"

1987

imgur.com

Участник сообщества Reddit.com опубликовал фотографию отца своей девушки, который с сигаретой во рту общается с полицейскими возле перевёрнутого автомобиля. Дело происходит на рубеже 1970-х и 1980-х годов. Судя по всему, мужчина не справился с управлением — и его автомобиль "Форд-Мустанг" "сделал уши". Однако большинство комментариев под фото посвящены не причинам ДТП, а внешним данным главного героя. По мнению пользователей Reddit.com, мужчина похож одновременно на Сильвестра Сталлоне, Брюса Ли, Дастина Хоффмана, Джорджа Харрисона и персонажа американского телесериала "Даллас" Бобби Юинга. В общем, выглядит достойно.

Для сравнения — Сильвестр Сталлоне.

<p>.cloudfront.net</p>

Брюс Ли.

<p>shortlist.com</p>

Джордж Харрисон.

<p>pinimg.com</p>

Дастин Хоффман.

<p>pinimg.com</p>

Бобби Юинг из сериала "Даллас".

<p>theredlist.com</p>

А вот ещё вариант: Тони Д'Аннунцио из фильма "Гольф-клуб" (1980).

<p>imgur.com</p>

Другие picstory — здесь.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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