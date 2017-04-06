Picstory: Раритетный трейлер с крышей-лодкой

Kom-Pak Sportsman выполнен в едином стиле с автомобилем Ford Curier Sedan Delivery 1954 года.
По словам специалистов, свет увидели всего 18 таких трейлеров. 12 из них канули в Лету, оставшиеся — пополнили гаражи коллекционеров и периодически становятся лотами онлайн-аукционов.
Участники сообщества Reddit.com решили продемонстрировать возможности трейлера с помощью фотошопа.
Подобные модели выпускаются и сейчас.
Один из самых известных продолжателей традиций производства таких трейлеров — компания с говорящим названием The American Dream.
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