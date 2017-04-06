Picstory: Раритетный трейлер с крышей-лодкой

Читайте также

Picstory: Раритетный трейлер с крышей-лодкой

891

reddit.com

Перед вами — стеклопластиковый трейлер Kom-Pak Sportsman 1954 года выпуска, на крыше которого закреплена лодка. Посудина входила в комплект поставки. Внутри трейлера всё необходимое для небольших путешествий. Почему фотография этого бирюзового прицепа привлекла внимание пользователей Сети? Наверное, из-за дизайна. А ещё потому, что в мире осталось всего шесть таких трейлеров.

Kom-Pak Sportsman выполнен в едином стиле с автомобилем Ford Curier Sedan Delivery 1954 года.

<p>mecum.com</p>

По словам специалистов, свет увидели всего 18 таких трейлеров. 12 из них канули в Лету, оставшиеся — пополнили гаражи коллекционеров и периодически становятся лотами онлайн-аукционов.

<p>barrett-jackson.com</p>

Участники сообщества Reddit.com решили продемонстрировать возможности трейлера с помощью фотошопа.

<p>imgur.com</p>

Подобные модели выпускаются и сейчас.

<p>pinimg.com</p>

Один из самых известных продолжателей традиций производства таких трейлеров — компания с говорящим названием The American Dream.

Другие picstory — здесь.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!