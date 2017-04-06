Picstory: Раритетный трейлер с крышей-лодкой

Перед вами — стеклопластиковый трейлер Kom-Pak Sportsman 1954 года выпуска, на крыше которого закреплена лодка. Посудина входила в комплект поставки. Внутри трейлера всё необходимое для небольших путешествий. Почему фотография этого бирюзового прицепа привлекла внимание пользователей Сети? Наверное, из-за дизайна. А ещё потому, что в мире осталось всего шесть таких трейлеров.

Kom-Pak Sportsman выполнен в едином стиле с автомобилем Ford Curier Sedan Delivery 1954 года. По словам специалистов, свет увидели всего 18 таких трейлеров. 12 из них канули в Лету, оставшиеся — пополнили гаражи коллекционеров и периодически становятся лотами онлайн-аукционов. Участники сообщества Reddit.com решили продемонстрировать возможности трейлера с помощью фотошопа. Подобные модели выпускаются и сейчас. Один из самых известных продолжателей традиций производства таких трейлеров — компания с говорящим названием The American Dream. Другие picstory — здесь.