Picstory: Собака на ходулях

Зачем собаке ходули? Подписчики Reddit.com решили разгадать тайну этого изображения с помощью фотошопа, представив на суд публики самые разные варианты ответа на поставленный вопрос.
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