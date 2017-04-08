Picstory: Собака на ходулях

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Picstory: Собака на ходулях

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imgur.com

Зачем собаке ходули? Подписчики Reddit.com решили разгадать тайну этого изображения с помощью фотошопа, представив на суд публики самые разные варианты ответа на поставленный вопрос.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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