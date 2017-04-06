Gifstory: Реакция японок на бодибилдера в трусах

Оригинальное видео позволяет нам насладиться ещё и характерными звуками.
Следующий кадр напомнил подписчикам Reddit.com начало среднестатистического японского порнофильма.
А этот тем более.
Интересно, как бы юные художницы отреагировали на танцы южнокорейского бодибилдера Чул Суна?
Участники обсуждения предположили, что вот так.
А может быть, даже так.
Однако существует опасность, что особо впечатлительные могут вообще переместиться в другую реальность.
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