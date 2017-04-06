Gifstory: Реакция японок на бодибилдера в трусах

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Gifstory: Реакция японок на бодибилдера в трусах

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Участницы одного из многочисленных японских телешоу должны за отведённое время нарисовать то, что им предлагают ведущие. На гуляющей по Сети гифке мы видим их реакцию на новое задание — портрет бодибилдера. Во время просмотра возникает ощущение, что девушки вообще впервые видят мужчину с обнажённым торсом.

Оригинальное видео позволяет нам насладиться ещё и характерными звуками.

Следующий кадр напомнил подписчикам Reddit.com начало среднестатистического японского порнофильма.

<p>imgur.com</p>

А этот тем более.

<p>imgur.com</p>

Интересно, как бы юные художницы отреагировали на танцы южнокорейского бодибилдера Чул Суна?

Участники обсуждения предположили, что вот так.

А может быть, даже так.

Однако существует опасность, что особо впечатлительные могут вообще переместиться в другую реальность.

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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