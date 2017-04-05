Кстати: 5 интересных фактов дня

В 1987 году компания Fisher-Price выпустила игрушечную камеру PXL-2000, в которой для записи видео использовались аудиокассеты
По мнению Стивена Кинга, если человек не может уделять до 6 часов в день чтению и письму, он никогда не станет хорошим писателем
Volvo Amazon, выпускавшийся с 1956 по 1970 год, стал первым серийным автомобилем с ремнями безопасности в базовой комплектации
Затонувший в 1980 году у берегов Японии нефтерудовоз MV Derbyshire стал самым большим британским судном, потерпевшим крушение
Советские боевые дельфины, проходившие подготовку в Казачьей бухте Севастополя, по некоторым даным, были приобретены Ираном
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