Кстати: 5 интересных фактов дня

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Кстати: 5 интересных фактов дня

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В новом выпуске: кому поклоняются в Церкви Сатаны, где продаются настоящие американские флаги, чем опасна печень белого медведя, как избежать рака простаты и кто предложил лечить глупых людей.

Адепты Церкви Сатаны на самом деле не верят в существование дьявола так же, как не верят в существование бога

В штате Миннесота продажа флагов США, произведённых за рубежом, карается штрафом в размере до $1 тыс. и арестом на срок до 90 дней

Печень белого медведя не стоит употреблять в пищу: она содержит смертельную для человека дозу витамина А

Чем чаще мужчина эякулирует в период жизни от 20 до 50 лет, тем ниже его шансы заболеть раком простаты в более позднем возрасте

Нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, открывший структуру молекулы ДНК, считает, что глупость — это болезнь, нуждающаяся в лечении

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Автор:
СХ
Семен Хафизов
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