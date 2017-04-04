10 чиновников, которые получили взятки на сумму более 10 млрд рублей

Президент России Владимир Путин проинформирован о задержании главы Удмуртии Александра Соловьёва. По версии следствия, глава региона получил взятки на общую сумму 139 миллионов рублей от организаций, которые занимались строительством мостов через Каму и Буй. Насколько крупной считается эта взятка и какие рекорды жадности ставили коррупционеры, читайте в подборке Лайфа.

Правоохранительные органы провели задержание руководителя Удмуртской Республики Александра Соловьёва и уже доставили его в Москву.