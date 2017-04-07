Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVII

Пользователи соцсетей вновь путём голосования выбрали самые интересные гифки этого дня. Итак, за что же были отданы сотни тысяч лайков — узнаете в нашей подборке!

Байкер: "Привязывать надо свои матрасы!!!"

Интересно, как скоро он заметит связь?

Отличное решение для одиночного душа в раковине

Он очень хочет йогурт, но слишком застенчив, чтобы просить

Обычный день из жизни России

Хороший костюм всегда актуален... Ну, или почти всегда

Теперь понятно, откуда борцы боёв без правил черпают вдохновение

Упорство, упорство и ещё раз упорство!

Пёс терпеливо ждёт, пока гитарист закончит играть и погладит его

Средневековая перчатка, изготовленная на 3D-принтере

Да нормально у тебя замок работает! А ты говорила...

Реверсивный пёс

С другими подборками Topgif можно ознакомиться тут.