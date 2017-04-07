Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVII

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Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVII

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Пользователи соцсетей вновь путём голосования выбрали самые интересные гифки этого дня. Итак, за что же были отданы сотни тысяч лайков — узнаете в нашей подборке!

Байкер: "Привязывать надо свои матрасы!!!"

Mattress flies off truck

Интересно, как скоро он заметит связь?

Отличное решение для одиночного душа в раковине

Perfect solution to shower alone in the sink

Он очень хочет йогурт, но слишком застенчив, чтобы просить

He wants yogurt

Обычный день из жизни России

Хороший костюм всегда актуален... Ну, или почти всегда

Теперь понятно, откуда борцы боёв без правил черпают вдохновение

Упорство, упорство и ещё раз упорство!

Practice Makes Perfect

Пёс терпеливо ждёт, пока гитарист закончит играть и погладит его

Dog Sniffs Snow, then gets pet after Guitarist Finishes Song

Средневековая перчатка, изготовленная на 3D-принтере

A 3D printed and meticulously designed and fabricated futuro-medieval internally lit ARMOR.

Да нормально у тебя замок работает! А ты говорила...

Horse tries out hoodie zipper

Реверсивный пёс

Don't leave me

С другими подборками Topgif можно ознакомиться тут.

Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
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