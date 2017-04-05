Gifstory: Офисный планктон на спор пробежал полумарафон в деловом костюме

Оригинальное видео:
19 марта в Нью-Йорке прошёл ежегодный полумарафон (дистанция 21 километр 195 метров), участники которого пробежались по центральным улицам города. Но в этот раз зрителей больше привлёк не столько победитель, сколько бегун, одетый в деловой костюм.
Пользователи уже успели придумать шутку про человека в костюме и Джейкоба:
"Вы Джейкоб Уайт?" — "Да, чувак. Это ты пробежал всю дистанцию в костюме?" Мужчина в костюме протягивает ему бумагу: "Вам повестка в суд"
Так кто же этот загадочный персонаж в тёмных очках и костюме? Оказалось, что это Крис Эстваник, 36-летний бывший профессиональный бегун, живущий на Бермудских островах. Парень на спор решил поставить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший марафон в костюме. Но, к сожалению, в этот раз это у него не вышло: спортсмен пришёл к финишу с результатом 1:11:36. В то время как японский бегун в костюме — Юки Каваучи — в апреле 2016 года показал время 1:06:42. Правда, результат рекордсмена не был документированно зафиксирован. И, возможно, Крис всё-таки добьётся своего.
Но Крис выбрал ещё не самый необычный наряд для бега. В сентябре 2016 года спортсмен Всеволод Большаков пробежал московский марафон в костюме Годзиллы. Интересно, что так как хвост ящера был слишком длинным, то к нему пришлось приделать колёсики.
А в конце октября на 37-м Дублинском марафоне 70-летний Мишель Бах пробежал дистанцию в костюме Эйфелевой башни.
Just the Eiffel Tower running the #DublinMarathon pic.twitter.com/FJ5wOrXQnn— Yvonne Judge (@yvonnejudge) 30 октября 2016 г.
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