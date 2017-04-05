Gifstory: Офисный планктон на спор пробежал полумарафон в деловом костюме

Гифка, на которой парень в офисном костюме завершает забег, собрала на Reddit.com почти 40 тыс. плюсов и тысячи комментариев. У пользователей сразу появились вопросы: кто и, главное, зачем это сделал? Видео было сделано 19 марта в Нью-Йорке во время ежегодного полумарафона.

Оригинальное видео:

19 марта в Нью-Йорке прошёл ежегодный полумарафон (дистанция 21 километр 195 метров), участники которого пробежались по центральным улицам города. Но в этот раз зрителей больше привлёк не столько победитель, сколько бегун, одетый в деловой костюм.

Пользователи уже успели придумать шутку про человека в костюме и Джейкоба:

"Вы Джейкоб Уайт?" — "Да, чувак. Это ты пробежал всю дистанцию в костюме?" Мужчина в костюме протягивает ему бумагу: "Вам повестка в суд"

Так кто же этот загадочный персонаж в тёмных очках и костюме? Оказалось, что это Крис Эстваник, 36-летний бывший профессиональный бегун, живущий на Бермудских островах. Парень на спор решил поставить мировой рекорд и попасть в Книгу рекордов Гиннесса как человек, быстрее всех пробежавший марафон в костюме. Но, к сожалению, в этот раз это у него не вышло: спортсмен пришёл к финишу с результатом 1:11:36. В то время как японский бегун в костюме — Юки Каваучи — в апреле 2016 года показал время 1:06:42. Правда, результат рекордсмена не был документированно зафиксирован. И, возможно, Крис всё-таки добьётся своего.

Но Крис выбрал ещё не самый необычный наряд для бега. В сентябре 2016 года спортсмен Всеволод Большаков пробежал московский марафон в костюме Годзиллы. Интересно, что так как хвост ящера был слишком длинным, то к нему пришлось приделать колёсики.

5:55. С меня отчёт. Thanks Sally, Lesha, Nikita, Dad. Публикация от Vsevolod Bolshakov (@sevabolshakov) Сен 25 2016 в 6:24 PDT

А в конце октября на 37-м Дублинском марафоне 70-летний Мишель Бах пробежал дистанцию в костюме Эйфелевой башни.