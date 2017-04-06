Вот как выглядят ногти 16-летней студентки, если не стричь их три года

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Вот как выглядят ногти 16-летней студентки, если не стричь их три года

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Коллаж © L!FE  Фото: © instagram.com/simone_christina_

16-летняя студентка Симона Тейлор из Нюрнберга, Германия, три года назад решила отказаться от обрезания ногтей, и теперь их длина составляет более 15 см. Девушка не может нормально одеться, писать и даже расчёсываться.
Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
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