Вот как выглядят ногти 16-летней студентки, если не стричь их три года

16-летняя студентка Симона Тейлор из Нюрнберга, Германия, три года назад решила отказаться от обрезания ногтей, и теперь их длина составляет более 15 см. Девушка не может нормально одеться, писать и даже расчёсываться.
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