8-летний мальчик борется со смертельным ожирением при помощи триатлона

Читайте также

8-летний мальчик борется со смертельным ожирением при помощи триатлона

2

Фото: © imago/Indiapicture/EAST NEWS

У мальтийского школьника редкое заболевание — синдром РОХХАД. Он вызван нарушениями работы гипоталамуса и сопровождается внезапным ожирением. Мальчик постоянно набирает вес, и для того, чтобы жить, он занялся триатлоном.
 
Автор:
Юлия Зинченко
ЮЗ
Юлия Зинченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!