8-летний мальчик борется со смертельным ожирением при помощи триатлона

У мальтийского школьника редкое заболевание — синдром РОХХАД. Он вызван нарушениями работы гипоталамуса и сопровождается внезапным ожирением. Мальчик постоянно набирает вес, и для того, чтобы жить, он занялся триатлоном.
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