Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVIII

Мы продолжаем отбирать для вас гифки, набравшие наибольшее количество лайков за прошедшие сутки. Как всегда, будет очень смешно и познавательно. Всё, что от вас требуется, — смотреть в оба.
Эйс Вентура пытает Джеймса Бонда
Терпению квадроцикла пришёл конец
Что происходит с таблетками в вашем желудке?
Весенний ледоход в канадской провинции Манитоба
Аллигатор в аквапарке
Сойка-пересмешница принимает душ
Как барсук похоронил мёртвую корову за четыре дня
Квокка, который знает кунг-фу
Вот что значит "снесло крышу"
Ну и напоследок — гифка для погружения в транс
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