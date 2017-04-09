Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVIII

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Topgif: Лучшее за прошедшие сутки. Часть XLVIII

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Мы продолжаем отбирать для вас гифки, набравшие наибольшее количество лайков за прошедшие сутки. Как всегда, будет очень смешно и познавательно. Всё, что от вас требуется, — смотреть в оба.

Эйс Вентура пытает Джеймса Бонда

Терпению квадроцикла пришёл конец

Что происходит с таблетками в вашем желудке?

Весенний ледоход в канадской провинции Манитоба

Аллигатор в аквапарке

Сойка-пересмешница принимает душ

Как барсук похоронил мёртвую корову за четыре дня

Квокка, который знает кунг-фу

Вот что значит "снесло крышу"

Ну и напоследок — гифка для погружения в транс

Другие подборки топовых гифок — тут.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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