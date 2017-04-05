7 звёзд, которых пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду

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7 звёзд, которых пранкеры Лексус и Вован вывели на чистую воду

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Фото © L!FE/Владимир Суворов

Пранкеры Лексус и Вован разыграли генерального директора Европейского вещательного союза Ингрид Дельтенре от имени украинского премьера Владимира Гройсмана. В разговоре Дельтенре призналась, что Джамала — украинская конкурсантка "Евровидения-2016" — не должна была победить. Лайф вспомнил ещё шесть розыгрышей Лексуса и Вована, в результате которых они выводили звёзд на чистую воду.

На записи, которая имеется в распоряжении Лайфа, Дельтенре сетует о том, что нашумевшую песню украинской певицы "1944" она услышала слишком поздно.

 
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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