Gifstory: Аллигатор залез в канализацию около жилого дома, напугав его жителей

Читайте также

Gifstory: Аллигатор залез в канализацию около жилого дома, напугав его жителей

1313
Гифка с аллигатором, который спрятался в канализации, собрала в соцсетях меньше чем за сутки почти 65 тысяч лайков и тысячи комментариев. Видео было снято во Флориде, США.

Оригинальное видео:

Житель Флориды Луис Камаро вышел из дома, чтобы забрать почту, как вдруг почувствовал сильную вибрацию под ногами. Полагая, что будет землятресение, он спустился вниз к улице, где услышал громкий шипящий звук, который доносился из канализации. Парень заглянул вниз и похолодел от ужаса: в трубе сидел огромный аллигатор и угрожающе шипел. При этом у лап рептилии плавал зелёный мяч. Может, ящер просто так охранял его?

<p>&#34;Человек! Я нашёл мяч! Давай играть? Почему ты убегаешь? Аллигатору грустно :(&#34;</p>

Некоторые пользователи так прокомментировали видео:

Голливуд научил меня, что тот, у кого есть пара горящих глаз, несёт смерть

aroundcat.com

Аллигаторы отличаются от крокодилов главным образом формой головы: у первых она шире и крепче. Кроме того, различия имеют и их зубы: когда челюсти у крокодила сомкнуты, то виден большой четвёртый зуб нижней челюсти. У аллигатора же эти зубы не видны.

<p>Крокодил wikipedia.org</p>

<p>Аллигатор wikipedia.org</p>

Интересно, что эти рептилии обладают богатым "словарным запасом": помимо шипения они могут издавать звуки, похожие на рычание, хриплое кваканье и хрюканье.

Автор:
ВВ
Валерия Виниченко
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!