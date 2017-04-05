Gifstory: Аллигатор залез в канализацию около жилого дома, напугав его жителей

Гифка с аллигатором, который спрятался в канализации, собрала в соцсетях меньше чем за сутки почти 65 тысяч лайков и тысячи комментариев. Видео было снято во Флориде, США.

Оригинальное видео:

Житель Флориды Луис Камаро вышел из дома, чтобы забрать почту, как вдруг почувствовал сильную вибрацию под ногами. Полагая, что будет землятресение, он спустился вниз к улице, где услышал громкий шипящий звук, который доносился из канализации. Парень заглянул вниз и похолодел от ужаса: в трубе сидел огромный аллигатор и угрожающе шипел. При этом у лап рептилии плавал зелёный мяч. Может, ящер просто так охранял его?

Некоторые пользователи так прокомментировали видео:

Голливуд научил меня, что тот, у кого есть пара горящих глаз, несёт смерть aroundcat.com

Аллигаторы отличаются от крокодилов главным образом формой головы: у первых она шире и крепче. Кроме того, различия имеют и их зубы: когда челюсти у крокодила сомкнуты, то виден большой четвёртый зуб нижней челюсти. У аллигатора же эти зубы не видны.

Интересно, что эти рептилии обладают богатым "словарным запасом": помимо шипения они могут издавать звуки, похожие на рычание, хриплое кваканье и хрюканье.