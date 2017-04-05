Учёные Франции заплатят €15 тыс. тому, кто готов лежать 60 дней подряд

Французские учёные ищут добровольца, который смог бы пролежать 60 дней, чтобы изучить влияние продолжительной невесомости на организм. Одно из обязательных условий — ваше плечо всегда должно касаться кровати, даже тогда, когда вы ходите в туалет.
В исследовании примут участие две группы: одна будет принимать препараты, подавляющие последствия невесомости, а вторая — нет
Space Frontiers/Getty Images
Идея эксперимента заключается в том, что длительное лежание позволяет имитировать нахождение тела в невесомости. Первые две недели исследования будут посвящены полному анализу организмов добровольцев, а далее начнётся 60-дневный период, во время которого им нужно будет лежать на кровати и не поднимать голову более чем на 60 градусов.
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