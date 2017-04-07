Кстати: 5 интересных фактов дня

Читайте также

Кстати: 5 интересных фактов дня

869
В новом выпуске: какое озеро убило сразу 1700 человек; что лечили абракадаброй; кто придумал шрифт для слепых; из чего варили суп спартанцы; как часто обновляется скелет человека.

В 1986 году на озере Ньос в Камеруне произошёл катастрофический выброс диоксида углерода, который унёс жизни более 1700 человек

Во II веке римляне верили, что слово "абракадабра", 11 раз написанное на деревянной дощечке, способно излечить сенную лихорадку

В основу шрифта Брайля для слепых легла "ночная азбука", которую в армии Наполеона использовали для чтения донесений в темноте

Излюбленным лакомством спартанцев была "чёрная похлёбка" — суп из свиных ног и крови с чечевицей, уксусом и солью

Скелет взрослого человека полностью обновляется каждые 10 лет благодаря процессу ремоделирования костной ткани

Другие подборки интересных фактов — здесь.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!