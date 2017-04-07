Кстати: 5 интересных фактов дня

В 1986 году на озере Ньос в Камеруне произошёл катастрофический выброс диоксида углерода, который унёс жизни более 1700 человек
Во II веке римляне верили, что слово "абракадабра", 11 раз написанное на деревянной дощечке, способно излечить сенную лихорадку
В основу шрифта Брайля для слепых легла "ночная азбука", которую в армии Наполеона использовали для чтения донесений в темноте
Излюбленным лакомством спартанцев была "чёрная похлёбка" — суп из свиных ног и крови с чечевицей, уксусом и солью
Скелет взрослого человека полностью обновляется каждые 10 лет благодаря процессу ремоделирования костной ткани
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