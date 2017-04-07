Кстати: 5 интересных фактов дня

В новом выпуске: какое озеро убило сразу 1700 человек; что лечили абракадаброй; кто придумал шрифт для слепых; из чего варили суп спартанцы; как часто обновляется скелет человека.

В 1986 году на озере Ньос в Камеруне произошёл катастрофический выброс диоксида углерода, который унёс жизни более 1700 человек ПРУФ Во II веке римляне верили, что слово "абракадабра", 11 раз написанное на деревянной дощечке, способно излечить сенную лихорадку ПРУФ В основу шрифта Брайля для слепых легла "ночная азбука", которую в армии Наполеона использовали для чтения донесений в темноте ПРУФ Излюбленным лакомством спартанцев была "чёрная похлёбка" — суп из свиных ног и крови с чечевицей, уксусом и солью ПРУФ Скелет взрослого человека полностью обновляется каждые 10 лет благодаря процессу ремоделирования костной ткани ПРУФ Другие подборки интересных фактов — здесь.