Picstory: австралийский фотограф "поймал" редчайшую фиолетовую молнию

Австралийскому фотографу Джеффу Майлзу удалось запечатлеть редчайшее природное явление — фиолетовую молнию. На фото видно, как она разрезает тёмно-синее ночное небо и врезается в грозовые облака, нависшие над Пилбарой в западной Австралии.

Это редчайшее явление называется ионосферной молнией. В ту ночь, когда над Австралией разразилась необычная гроза, Майлзу удалось сфотографировать целых шесть фиолетовых вспышек.

Это был невероятный опыт, который буквально снёс мне крышу. Я потом долго искал фотографии этого явления и понял, что оно очень редкое

Фиолетовый цвет вспышек обусловлен тем, что разряды происходят в верхних слоях атмосферы — гораздо выше обычных молний. Всего в ионосфере образуется множество видов разрядов, которые мешают поступлению сигналов GPS. Некоторые из таких молний, например спрайты, имеют причудливую форму и часто принимаются очевидцами за НЛО.