Picstory: австралийский фотограф "поймал" редчайшую фиолетовую молнию

Это редчайшее явление называется ионосферной молнией. В ту ночь, когда над Австралией разразилась необычная гроза, Майлзу удалось сфотографировать целых шесть фиолетовых вспышек.
Это был невероятный опыт, который буквально снёс мне крышу. Я потом долго искал фотографии этого явления и понял, что оно очень редкое
Фиолетовый цвет вспышек обусловлен тем, что разряды происходят в верхних слоях атмосферы — гораздо выше обычных молний. Всего в ионосфере образуется множество видов разрядов, которые мешают поступлению сигналов GPS. Некоторые из таких молний, например спрайты, имеют причудливую форму и часто принимаются очевидцами за НЛО.
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