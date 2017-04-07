Gifstory: Стул с закисью азота

"Не пытайтесь повторить это дома" — гласит надпись на экране. Хотя вряд ли кому-то ещё, кроме этих ребят, придёт в голову смастерить самодельную центрифугу из офисного стула и баллонов с закисью азота, который обычно используется для улучшения динамики автомобиля. Безумную идею воплотили в жизнь Farmtruck и AZN — участники реалити-шоу "Уличные гонки", выходящего на канале Discovery.

Полная версия событий с комментариями участников. Обычно они строят быстрые тачки. Хотя в "жуке", обладающем такой прытью, вряд ли намного безопаснее, чем на форсированном стуле. А вообще, наделять мебель необычными качествами — любимая забава американских экстремалов. Другие gifstory — здесь.