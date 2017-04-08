Gifstory: Песочница с дополненной реальностью

Такое устройство используется, например, в учебном процессе студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
И компанией Audi.
Впрочем, пользователи Сети утверждают, что это чудо техники можно без особых проблем построить собственными руками.
На форумах энтузиасты делятся пошаговыми инструкциями.
Для тех, кто не хочет заморачиваться, выход тоже есть: готовые песочницы с дополненной реальностью продаются в онлайн-магазинах. Правда, придётся раскошелиться.
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