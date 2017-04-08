Gifstory: Песочница с дополненной реальностью

В обычной песочнице трудно встретить человека старше шести лет. То ли дело песочницы с дополненной реальностью. Сначала они появились в американских вузах. Будущие геологи и географы с помощью миниатюрного 3D-ландшафта в интерактивном режиме познают азы профессии. Но постепенно эти устройства проникают и в жилища обывателей. Куличики остались в прошлом — пользователю подвластны горы, реки и долины.

Такое устройство используется, например, в учебном процессе студентов Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. И компанией Audi. Впрочем, пользователи Сети утверждают, что это чудо техники можно без особых проблем построить собственными руками. На форумах энтузиасты делятся пошаговыми инструкциями. Для тех, кто не хочет заморачиваться, выход тоже есть: готовые песочницы с дополненной реальностью продаются в онлайн-магазинах. Правда, придётся раскошелиться. Другие gifstory — здесь.