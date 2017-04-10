Gifstory: Безногий тренер по кроссфиту

Если где-то в Сети существует топ-10 самых мотивирующих гифок, то эта точно достойна занять там одно из призовых мест. Судите сами: безногий бодибилдер с двумя десятикилограммовыми цепями на спине даёт мастер-класс по отжиманиям для вполне здоровых мужчин, в конце концов срывая их овации. Да и наши тоже.

Перед вами Зак Рул. Он не очередная звезда американского шоу талантов, а самый настоящий тренер по кроссфиту.

В следующий раз, когда вам нужно будет идти на тренировку, но вы придумаете очередное оправдание, чтобы не делать этого, посмотрите любое видео с его участием.

Ну и как у вас дела в качалке? Жмёте на раз 227 кг?

Когда Зак родился, выяснилось, что в его ногах не хватает нескольких костей. Первую ампутацию он перенёс в четырёхмесячном возрасте. Сейчас Заку 26 лет, и он терпеть не может, когда люди признаются в бессилии.

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