"В этой школе учится моя дочь". Что пишут местные жители о взрыве в Ростове

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"В этой школе учится моя дочь". Что пишут местные жители о взрыве в Ростове

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Фото © РИА Новости/Сергей Пивоваров

Сегодня около школы в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. Он же оказался и единственным пострадавшим в результате ЧП: у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке. Лайф узнал, что пишут местные жители о произошедшем взрыве в соцсетях.

По словам источников Лайфа, на месте ЧП найдены металлические фрагменты банки или капсулы, в которой, предположительно, находился порох.

 
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
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