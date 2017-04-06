"В этой школе учится моя дочь". Что пишут местные жители о взрыве в Ростове

Сегодня около школы в Ростове-на-Дону прогремел взрыв. По предварительным данным, самодельное взрывное устройство сдетонировало в тот момент, когда его поднял сторож. Он же оказался и единственным пострадавшим в результате ЧП: у мужчины оторвало правую кисть и палец на левой руке. Лайф узнал, что пишут местные жители о произошедшем взрыве в соцсетях.