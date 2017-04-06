Ким Кардашьян продаёт свои надувные ягодицы за $98

Те, кто завидовал филейной части телезвезды, теперь может забрать её надувной дубликат себе домой, плавать на нём в бассейне или загорать на пляже, опустив голову на мягкую поверхность. Судя по всему, Кардашьян заботится о комфорте своих поклонников, поэтому решила их порадовать подобным "подарком" в преддверии начала пляжного сезона.
Цена за один матрас составит 98 долларов, что равно 5,5 тысячи рублей
EAST NEWS
Первые изображения товара утекли в Сеть во вторник. Предзаказ упругого аксессуара от Ким и Канье будет доступен только в июне. Несмотря на то что продажи ещё не начались, потенциальные покупатели выражают своё недовольство по поводу слишком высокой цены.
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