Как изменились звёзды "Теории большого взрыва" за 10 лет

Уже почти 10 лет гики, поклонники сериалов и научной фантастики не отлипают от экранов, когда на них появляется заставка "Теории большого взрыва". Ситком про четырёх друзей-учёных покорил сердца миллионов зрителей по всему миру и вызывает бурный ажиотаж до сих пор. Казалось бы, совсем недавно мы переживали из-за неразделённой любви Пенни и Леонарда, привыкали к странностям Шелдона, а на самом деле с тех пор прошло уже целое десятилетие. Лайф предлагает вам посмотреть, как выглядели звёзды "Теории" в начале сериала и как они изменились за 10 лет.