"Кто последний — выключает свет в аэропорту". Реакция Сети на безвиз для Украины

Читайте также

"Кто последний — выключает свет в аэропорту". Реакция Сети на безвиз для Украины

4567

Фото: © РИА Новости/Артем Креминский

Европарламент одобрил отмену виз для Украины. Данное решение не относится к поездкам в Ирландию и Великобританию, а также не даёт права на работу в ЕС. По новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна. Впрочем, пользователей Сети данное решение Европарламента лишь рассмешило.

Сайт украинского государственного предприятия "Документ" обвалился из-за наплыва желающих оформить новый биометрический заграничный паспорт.

 
Автор:
Мария Паламарчук
МП
Мария Паламарчук
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!