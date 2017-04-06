"Кто последний — выключает свет в аэропорту". Реакция Сети на безвиз для Украины

Европарламент одобрил отмену виз для Украины. Данное решение не относится к поездкам в Ирландию и Великобританию, а также не даёт права на работу в ЕС. По новым правилам для краткосрочных туристических и деловых поездок длительностью не более 90 дней виза украинцам больше не нужна. Впрочем, пользователей Сети данное решение Европарламента лишь рассмешило.