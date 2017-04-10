Кстати: 5 интересных фактов дня

В новом выпуске: как комар выдал автоугонщика; за что итальянцам раздали по 500€; зачем Шостакович писал самому себе; почему зубная паста опасна; чем вызван страх одиночества.

Финская полиция установила личность автоугонщика по образцу крови, взятому у найденного в машине мёртвого комара ПРУФ Итальянцы, отпраздновавшие 18-летие в 2016 году, получили от государства по 500€ на походы в кино, театры, музеи и покупку книг ПРУФ Композитор Дмитрий Шостакович был настолько щепетильным, что проверял, как работает почта, посылая письма самому себе ПРУФ Большинство зубных паст содержат лаурилсульфат натрия, который может вызывать стоматит и изъязвления слизистой оболочки рта ПРУФ Люди, которые боятся оставаться одни даже на непродолжительное время, скорее всего, страдают пограничным расстройством личности ПРУФ Другие подборки интересных фактов — здесь.