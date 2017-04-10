Кстати: 5 интересных фактов дня

Читайте также

Кстати: 5 интересных фактов дня

5
В новом выпуске: как комар выдал автоугонщика; за что итальянцам раздали по 500€; зачем Шостакович писал самому себе; почему зубная паста опасна; чем вызван страх одиночества.

Финская полиция установила личность автоугонщика по образцу крови, взятому у найденного в машине мёртвого комара

Итальянцы, отпраздновавшие 18-летие в 2016 году, получили от государства по 500€ на походы в кино, театры, музеи и покупку книг

Композитор Дмитрий Шостакович был настолько щепетильным, что проверял, как работает почта, посылая письма самому себе

Большинство зубных паст содержат лаурилсульфат натрия, который может вызывать стоматит и изъязвления слизистой оболочки рта

Люди, которые боятся оставаться одни даже на непродолжительное время, скорее всего, страдают пограничным расстройством личности

Другие подборки интересных фактов — здесь.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!