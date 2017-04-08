В аэропорту Бейрута неделю лежала коробка, в которой находились трое тигрят

На подозрительной коробке не было каких-либо опознавательных знаков, поэтому работники ливанского аэропорта не обращали на неё внимания. Когда же всё-таки решили открыть, то обнаружили трёх измождённых маленьких тигрят.
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