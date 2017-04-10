Picstory: Собака обнимает плюшевые игрушки вместо погибших щенков

Подросток по имени Хавьер Эрнандес подобрал Твинкл на улице и вскоре обнаружил, что она беременна. На прошлой неделе у неё начались роды, но, к сожалению, все щенки оказались мертворождёнными. Парень заметил, что собака отказывалась есть и буквально погружалась в глубокую депрессию.
so my dog was pregnant and she lost all 3 of her puppies so my mom bought her these toys and she thinks they're her puppies...breaks my ❤️. pic.twitter.com/ntfkNpVIaS— xXx (@xXxavierH21) 5 апреля 2017 г.
Мама Хавьера купила несколько плюшевых игрушек для собаки, чтобы она могла их обнимать и не чувствовала себя такой одинокой. Терапия игрушками принесла свои плоды: собака начала оживать на глазах. Хавьер пошёл дальше и начал собирать деньги на приобретение друга для Твинкл. На данный момент неравнодушные пользователи Сети перечислили на счёт подростка 111 долларов из необходимых 250.
- Популярные
- По времени