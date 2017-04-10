Picstory: Собака обнимает плюшевые игрушки вместо погибших щенков

Читайте также

Picstory: Собака обнимает плюшевые игрушки вместо погибших щенков

78

@xXxavierH21/Twitter

Пользователь "Твиттера" выложил в своём микроблоге фото, которое разобьёт сердце любому собачнику. Его собака потеряла всех новорождённых щенков, поэтому погрузилась в глубокую депрессию. Чтобы любимице было легче пережить своё горе, хозяева накупили ей плюшевых игрушек, которых она могла бы обнимать вместо умерших щенят.

Подросток по имени Хавьер Эрнандес подобрал Твинкл на улице и вскоре обнаружил, что она беременна. На прошлой неделе у неё начались роды, но, к сожалению, все щенки оказались мертворождёнными. Парень заметил, что собака отказывалась есть и буквально погружалась в глубокую депрессию.

Мама Хавьера купила несколько плюшевых игрушек для собаки, чтобы она могла их обнимать и не чувствовала себя такой одинокой. Терапия игрушками принесла свои плоды: собака начала оживать на глазах. Хавьер пошёл дальше и начал собирать деньги на приобретение друга для Твинкл. На данный момент неравнодушные пользователи Сети перечислили на счёт подростка 111 долларов из необходимых 250.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!