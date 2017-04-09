Picstory: Интерн уснул на полу больницы после 28-часовой смены

Доктор Лю Хенг, тот самый парень, который изображён на фото, имеет полное право на отдых: он провёл целых 28 часов на ногах, ассистируя хирургу во время сложнейшей операции. Бедняга упал на первый попавшийся кусок ткани, скинув ботинки и не расцепляя рук, скрещённых на груди.
Это была пятая операция в практике Лю Хенга. Какой именно была эта процедура — неизвестно
Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают доктора героем, а вторые выражают недовольство по поводу того, как много работы легло на плечи одного врача и как сильно это его вымотало.
Ранее в поддержку врачей, уснувших во время тяжёлой смены на посту, был запущен флешмоб с хештегом #YoTambienMeDormi ("Я тоже уснул"). Поводом для его начала стало фото дежурной медсестры в Мексике, которую сфотографировал пациент и выложил в соцсети.
Los médicos de todo el mundo a menudo trabajan excesivamente hasta el agotamiento... y se duermen. #YoTambienMeDormihttps://t.co/WS7qSmZpyw pic.twitter.com/cf4AyVKy9Q— Vicente Matas (@vicentematas) 25 декабря 2016 г.
Je suis fiert, le médecin n'est pas une machine mais un humain. #yotambienmedormi pic.twitter.com/9Rwu7bG7ag— FILANY (@FILANYMORY) 8 октября 2016 г.
Disfrutando la guardia! #yotambienmedormi a las 5:30! pic.twitter.com/m4IwVwSKom— Edgard Diaz (@911EDiaz) 29 июня 2016 г.
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