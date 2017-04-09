Picstory: Интерн уснул на полу больницы после 28-часовой смены

Интерн, работающий в одной из больниц китайской провинции Аньхой, уснул в коридоре на полу после 28-часовой смены, не снимая медицинской маски и шапочки. В таком виде его запечатлели коллеги и выложили снимок в Сеть. Фото распространилось по всему миру, а его история попала во многие СМИ.

Доктор Лю Хенг, тот самый парень, который изображён на фото, имеет полное право на отдых: он провёл целых 28 часов на ногах, ассистируя хирургу во время сложнейшей операции. Бедняга упал на первый попавшийся кусок ткани, скинув ботинки и не расцепляя рук, скрещённых на груди.

Это была пятая операция в практике Лю Хенга. Какой именно была эта процедура — неизвестно

Пользователи Сети разделились на два лагеря: одни считают доктора героем, а вторые выражают недовольство по поводу того, как много работы легло на плечи одного врача и как сильно это его вымотало.

Ранее в поддержку врачей, уснувших во время тяжёлой смены на посту, был запущен флешмоб с хештегом #YoTambienMeDormi ("Я тоже уснул"). Поводом для его начала стало фото дежурной медсестры в Мексике, которую сфотографировал пациент и выложил в соцсети.

Los médicos de todo el mundo a menudo trabajan excesivamente hasta el agotamiento... y se duermen. #YoTambienMeDormihttps://t.co/WS7qSmZpyw pic.twitter.com/cf4AyVKy9Q — Vicente Matas (@vicentematas) 25 декабря 2016 г.