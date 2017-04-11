Gifstory: Манекен-челлендж по-собачьи

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Gifstory: Манекен-челлендж по-собачьи

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Несмотря на то что всеобщее увлечение манекен-челленджем уже давно сошло на нет, некоторые пользователи Сети продолжают радовать вариациями на тему. Неизвестно, кто снимал этот ролик, но в главных ролях — два стаффорширдских терьера. И они отлично справились с задачей.

На это можно смотреть вечно.

Но, как выяснилось, наши герои не одиноки.

Впору проводить конкурс на лучший манекен-челлендж с участием собак.

Ещё один вариант.

Пользователи Reddit.com утверждают, что им удалось обнаружить человека, которому впервые пришла в голову эта идея.

Другие гифстори — здесь.

Автор:
СХ
Семен Хафизов
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