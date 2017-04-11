Gifstory: Манекен-челлендж по-собачьи

Несмотря на то что всеобщее увлечение манекен-челленджем уже давно сошло на нет, некоторые пользователи Сети продолжают радовать вариациями на тему. Неизвестно, кто снимал этот ролик, но в главных ролях — два стаффорширдских терьера. И они отлично справились с задачей.

На это можно смотреть вечно. Но, как выяснилось, наши герои не одиноки. Впору проводить конкурс на лучший манекен-челлендж с участием собак. Ещё один вариант. Пользователи Reddit.com утверждают, что им удалось обнаружить человека, которому впервые пришла в голову эта идея. Другие гифстори — здесь.