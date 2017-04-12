Gifstory: Лучший способ припасть к груди Ники Минаж

В лидеры просмотров на Reddit.com неожиданно выбилась гифка, герою которой посчастливилось лицезреть прелести Ники Минаж на минимально возможном расстоянии. 12-летнему Дэнни из Белфаста удалось это сделать ещё в 2015 году, во время концерта певицы в столице Северной Ирландии. Ники вызвала его на сцену, и от избытка чувств подросток расплакался, однако хип-хоп-диве удалось его успокоить всего за пару секунд. Ещё бы.

Вот как это было. Как это выглядело из зрительного зала. А вот что произошло потом. Видео с Ники и Дэнни не могло не пополнить серию роликов Thug Life. Но Дэнни не одинок. Взгляните ещё на пару юных счастливчиков. Другие gifstory — здесь.