Gifstory: Лучший способ припасть к груди Ники Минаж

В лидеры просмотров на Reddit.com неожиданно выбилась гифка, герою которой посчастливилось лицезреть прелести Ники Минаж на минимально возможном расстоянии. 12-летнему Дэнни из Белфаста удалось это сделать ещё в 2015 году, во время концерта певицы в столице Северной Ирландии. Ники вызвала его на сцену, и от избытка чувств подросток расплакался, однако хип-хоп-диве удалось его успокоить всего за пару секунд. Ещё бы.
Вот как это было.
Как это выглядело из зрительного зала.
А вот что произошло потом.
Видео с Ники и Дэнни не могло не пополнить серию роликов Thug Life.
Но Дэнни не одинок. Взгляните ещё на пару юных счастливчиков.
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