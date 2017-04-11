Gifstory: Безумный танец фаната на матче НБА

Фанат баскетбольного клуба "Бостон Селтикс" стал знаменит на весь мир после своего танца, исполненного на игре любимой команды под песню Livin' on a Prayer группы Bon Jovi. Видеозапись мгновенно стала популярной и породила кучу гифок.

Чтобы насладиться сполна, это нужно не только видеть, но и слышать.

Поклонники хоккея не остались в стороне.

А вот так радуются фанаты команды "Питтсбург Пингвинз".

Этот список был бы неполным без знаменитого танцевального батла между подростком и охранником на матче баскетбольного клуба "Детройт Пистонс".

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